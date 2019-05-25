استعدادا لـ"أمم أفريقيا".. شاب يطلق مبادرة "هنساعد الضيوف بدون مقابل"

فكر أحد الشباب في كيفية الاستفادة من كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر على أرضها في يونيو المقبل، حيث بدأ معتز محمد، يفكر في كيفية الاستفادة من الحدث الكروي الذي تتابعه دول القارة، يسعى لنقل الصورة الحضارية الصحيحة عن بلاده، ويهدف لأن تصبح أم الدنيا وجهة سياحية لشعوب القارة السمراء بعد انتهاء البطولة.

وأعلن محمد، تدشين فعالية تحت شعار"Back to Egypt" خلال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهي أقرب ما يكون إلى برنامج سياحي متكامل للجماهير الضيوف تعتمد على شباب متطوعين من مختلف المحافظات التي تشهد ملاعبها فعاليات البطولة.

وبحسب قول معتز صاحب الفكرة، يتطوع الشباب بوقتهم للتجول مع الزائرين في أبرز المعالم السياحية والمعالم الهامة في مصر لتعريفهم بها دون أي مقابل مادي بشرط إجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية الشائعة في أفريقيا.

تلقى معتز العديد من طلبات التطوع بعد نشر المبادرة على جروب خاص بمحبي السفر والرحلات على موقع فيس بوك باسم "Traveller Experience"، وفي حديثه لـ"الوطن" أكد أنه يسعى لأن تصبح مصر وجهة السائحين الأفارقة بعد انتهاء البطولة و نقل الصورة الحضارية لمصر.

ويستعد الشاب الذي يعمل في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة، إلى تخصيص زي موحد للشباب المتطوع في الحملة على أن تحتوي الملابس أو"التي شيرت" على عبارة "Ask me" حتى يراها الزائر في محيط الملعب الذي يشهد المباراة باختلاف المحافظات، ومن بعدها يتولى الشاب المتطوع بدوره مساعدته في الأمر الذي يريده، "نحتاج دعم المسؤولين حتى نستطيع العمل تحت مظلة رسمية دون التعرض لمضايقات أو نصب من جانب أحد الأشخاص"- بحسب تعبير معتز صاحب فكرة المبادرة.