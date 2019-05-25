أعلنت قوى «الحرية والتغيير» فى السودان، اليوم، عن الدخول فى إضراب سياسى بمؤسسات الدولة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقالت إن الإضراب سيبدأ من داخل المؤسسات والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية، الثلاثاء المقبل ويُرفع الخميس، داعية فى بيان إلى «مواكب السلطة المدنية» نحو ميادين الاعتصام بالعاصمة القومية «الخرطوم» والأقاليم، الخميس المقبل. ودعت قوى «الحرية والتغيير» إلى تصعيد المقاومة السلمية للمطالبة بسلطة مدنية، ويتضمن التصعيد مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضراباً سياسياً وحملات دعائية للعصيان المدنى الشامل.

ويأتى ذلك بعد تعثر المفاوضات مع «المجلس العسكرى الانتقالى» بشأن تسليم السلطة للمدنيين، فيما يعتصم آلاف المتظاهرين منذ 6 أبريل الماضى، أمام مقر «الجيش السودانى»، للمطالبة، بتسليم السُلطة إلى إدارة مدنية، ومحاسبة النظام المعزول.

"الحرية والتغيير" تدعو للتصعيد بعصيان مدنى ومَواكب جماهيرية للمطالبة بسلطة مدنية

وفى سياق آخر، أكد نائب رئيس «المجلس العسكرى الانتقالى» الفريق أول محمد حمدان دقلو وقوف السودان مع السعودية ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية والحوثية والاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين، وقال إن القوات السودانية ستظل باقية فى السعودية واليمن وستقاتل حتى تتحقق الأهداف كافة. وكان نائب رئيس «العسكرى» التقى، أمس الأول، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، فى جدة، وبحثا سبل التعاون بين البلدين.

وكشف وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأردنى، وليد المعانى، أمس، عن حل قضية الطلبة الأردنيين فى السودان.

وكان طلبة أردنيون ناشدوا الوزارة للتدخل واستقبالهم فى الجامعات الأردنية، بعد إغلاق بعض جامعات السودان أبوابها بسبب الأوضاع السياسية، وقال المعانى -رداً على تعليق أحد المواطنين بموقع «تويتر»- إنه تم حل القضية نهائياً فى اجتماع مجلس التعليم العالى، أمس الخميس، وسيُعلَن قرار يُفرح كثيرين بعد غد.