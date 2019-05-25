انتهت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "ابن أصول"، بخروج "رحمة" من المستشفى بعدما وضعت ولدها الأول والتي حاولت "صولا" والتي تلعب دورها الفنانة سوزان نجم الدين تسميته بـ"سليم" بينما رفضت الأم الاسم وأسمته باسم آخر، بينما يسعى "هشام" والذي يلعب دوره الفنان حمادة هلال لإقناع والدته بأن زوجته الثانية "نعمة" حاملا منه حتى لا تدفعها للطلاق منه وتستمر على ذمته.

وتبدأ الحلقة العشرين من المسلسل، بترك "صولا" للمنزل وهو ما خلف في المنزل حالة حزن لتركها إياه، فيما ذهبت "نانا" صديقتها إلى نجلها "هشام" لتخبره بأنها ذهبت للمكوث عند "رشدي" في الأتيلية الخاص به.

ومع توالي الأحداث؛ تزداد حلقات المسلسل سخونة وتعقيدا، حيث ذهب "هشام" إلى الأتيلية وحينها علم بزواج والدته من "رشدي" وهو ما أثار سخطه عليها لم يتحدث معها وقرر مقاطعتها، وتتوالى أحداث المسلسل في إطار درامي يجذب المشاهدين.