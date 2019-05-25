نفى الفنان أحمد فهمي، ما تردد بشأن استبعاد الفنانة منة فضالي، من دور البطولة النسائية في مسلسل "الواد سيد الشحات"، لصالح الفنانة هنا الزاهد، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "فهمي" خلال حواره مع "الوطن": "يشرفنى التعاون مع منة فضالي بالتأكيد، ولكن هنا الزاهد، كانت المُرشحة الأولى لدورها، وترشيحها جاء من المخرج أحمد الجندي، الذي حدثني قائلاً: «إيه رأيك فى هنا؟» فرددت: «يا ريت، ولكن شهادتى فيها مجروحة»، فقال: «أنا هاطلع منها الحتة بتاعة ريتاج»، وذلك بحكم تعاونهما السابق ومعرفته لإمكانياتها الفنية".

وتابع: "أرى أنه كان صائباً فى اختياره بدليل ردود الفعل الرائعة عن شخصية «ريتاج»، وبعيداً عن هذا وذاك، «هنا» لا تحتاج لتوصية من أحد، لأنها حققت نجاحات كبيرة مع مصطفى شعبان وعلى ربيع، وتحديداً فى مسلسلى «أيوب» و«سك على إخواتك» العام الماضى، وكذلك فى فيلم «قصة حب» مع أحمد حاتم الذى حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً".