قتل عامل حلاقا بقرية عثمان التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، في مشاجرة بينهما، بسبب ارتفاع صوت مشغل الأغاني بمحل المجني عليه، أثناء صلاة التراويح، ما أثار حفيظة المتهم، فقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات، أودت بحياته.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، بوصول "محمد.م.ش"، 22 سنة، حلاق، ومقيم بقرية عثمان التابعة لدائرة المركز، إلى المستشفى مصابا بعدة طعنات نافذة وتوفي عقب دخوله المستشفى مباشرة.

وتبين أن وراء الجريمة "ممدوح.ر.ع"، 27 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان، وجرى ضبط المتهم وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الجريمة لقيام المجنى عليه بتشغيل الكاسيت بصوت مرتفع أثناء صلاة التراويح.

وأضاف المتهم أنه قام بالذهاب إلى المجني عليه، وطالبه بغلق الكاسيت، نظرا لقيام المصلين بأداء صلاة التراويح فرفض، الأمر الذى أثار حفيظته فطعنه.

حُرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار أسامة المسلمي مدير نيابة المحمودية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.