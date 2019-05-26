أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، مساء اليوم، وصول ثاني وحدات الترام المكيف إلى ميناء الإسكندرية، قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة بخط "سان ستيفانو – رأس التين".

قال المهندس محمد زكريا، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، إن الترام المكيف يعد أحدث وحدة استخداما للتكنولوجيا المتطورة في عملية التحكم بالسير أو الفرملة، وستعمل بـ 15 منطقة بالإسكندرية لمسافة تزيد على 58 كيلو مترا.

ومن جانبه، قال المهندس محمد الغزولي، رئيس ورش العمرات الجسيمة بترام المدنية، إنه سيتم نقل الترام إلى ورش البلدوف بكرموز لتجميعه، ليتم بعدها تجربته قبل التشغيل الرسمي بورش الترام بمصطفى كامل.

وأضاف "الغزولى"، أن سرعة الترام تصل إلى 75 كيلو متر/ الساعة، والعربات مكيفة ومزودة بخدمة إنترنت "WIFI" ونظام التتبع "GBS" وتنقل 140 راكبا في الرحلة الواحدة.

وكانت هيئة النقل العام بالإسكندرية قد تسلمت أول ترام مكيف من شركة "TATRA- YUG" الأوكرانية، منذ شهور، ويحمل موديله اسم ""K1E6"، منذ شهور، وذلك في إطار عقد توريد يضم 15 ترام بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 17.5 مليون دولار.