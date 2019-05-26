أحداث ساخنة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل "ولد الغلابة"، بطولة الفنان أحمد السقا، حيث وقع الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسي"، في فخ أثناء حديثه مع ضابط المباحث، الذي يُجسد شخصيته الفنان أشرف مصيلحي، حول وفاة أحد السجناء داخل محبسه مسمومًا، ويّقصد به "عبدالقادر".

وخرج "عيسي" من هذه الأزمة بإبلاغ الضابط أنه قد عّلم بتلك الواقعة من أحد الأشخاص الذين كانوا في المحبس عقب خروجهم من السجن، وعلى إثرها تم الإفراج عن عيسى من سرايا النيابة، وبعدها توجه سريعًا للمدرسة التي يّعمل بها مُدرس تاريخ من أجل أخذ المخدرات وبيعها، ولكنه فوجئ فور دخوله المدرسة واتجاه نحو المكان الذي خبء فيه المخدرات، بأنه لم يجدها.

ووافق "عيسي" على عمل شقيقه "صديق"، الذي يُجسد شخصيته الفنان إدوارد، معه في تجارة المخدرات والسلاح، وقام بإعطائه مبلغ يُقدر بـ20 ألف جنيه من أجل جلب سلاح وبعض الرجال.