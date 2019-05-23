ولد الغلابة الحلقة 18: عيسي وفرح يقرران التخلص من "عبدالقادر" بالسم

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أحداثا ساخنة، إذ أصر "عبدالقادر"، والذي كان يّعمل حارسًا خاصًا لفيلا الفنان هادي الجيار، والذي يُجسد شخصية "عزت"، الحصول على المبلغ الذي تم الاتفاق عليه من الفنان أحمد السقا، والذي يُجسد شخصية "عيسى"، والفنانة مي عمر، والتي تُجسد شخصية "فرح"، مقابل اعترافه أنه وراء قتل الفنان محمد ممدوح، والذي كان يُجسد شخصية "ضاحي".

وعرض "عيسي" على "عبد القادر" تمديد مهلة إعطائه الأموال ولكنه رفض، بل وهدد "عيسي" و"فرح" بفضح سرهما بأنهما وراء مقتل "ضاحي" حال عدم إعطائهما الأموال له، حيث كان من المقرر أن يُعطي عيسي الأموال لـ"عيد" شقيق "عبد القادر"، المتواجد في السجن على خلفية قتلة لـ"ضاحي".

واتفق عيسي مع فرح، على التخلص من "عبدالقادر"، من أجل عدم فضح أمرهما، وقررا قتله من خلال سمه، حيث قامت "فرح" بوضع السم لـ"عبدالقادر" في وجبة "أم علي" الذي يّعشقها "عبدالقادر" من يد "فرح"، وقامت بإدخال تلك الوجبة له داخل السجن، لتنتهي الحلقة على ذلك.