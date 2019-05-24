شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "ولد الغلابة"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أحداثا ساخنة حيث قتل عبد القادر في محبسه بسم عيسى الذي يجسد شخصيته أحمد السقا، وفرح التي تجسد شخصيتها مي عمر.

واستدرج عيسى وفرح "عيد" مصطفى عباس، شقيق عبدالقادر، وتمكنا من قتله، كما فشل عيسى في تصفية الخلافات بينه وبين شقيقته صفية "إنجي المقدم" عقب زيارته لها في المنزل.

كما جرى استدعاء "عيسى" للقسم لتسليمه التاكسي المسروق الخاص به عقب عثور الشرطة عليه داخل مخزن ضاحي "محمد ممدوح"، وبسؤاله عن قتل عبدالقادر، يقع في ورطة بعد اتهامه أهل ضاحي بقتله عن طريق السم.