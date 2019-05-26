أوضح المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، أنه أطلق مبادرة "استثمر في وطنك الثاني مصر"، حيث يرى أن التعاون الاقتصادي بين كل رجال الأعمال العرب سيفتح الباب نحو تنفيذ حلم قديم عمره أكثر من 50 عاما بإنشاء سوق عربية مشتركة.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن هذه المبادرة لن تتوقف عند تشجيع ومساعدة المستثمرين العرب على الاستثمار في مصر بل ستسعى أيضا للتنسيق بين رجال الأعمال المصريين ونظراءهم العرب لعمل شراكات كبرى في مجالات الاستثمارات المتعددة.

وأكد خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، أن إنشاء سوق عربية مشتركة تٌفيد في تبادل السلع بين جميع العرب بأسعار جيدة تنافس السوق العالمية، داعيًا البرلمانات العربية إلى العمل على سن تشريعات من شأنها تشجيع الاستثمار العربي في البلدان العربية.