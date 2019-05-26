أحمد موسى:" أدعم الزمالك في نهائي أفريقيا غدا بكل قوة لأنه يمثل مصر"

دعا الإعلامي أحمد موسى، جموع المصريين لتشجيع نادي الزمالك، في مباراة الغد بنهائي الكونفدرالية، أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة السبت، من برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "شجعوا الزمالك بكل روح رياضية وادعوله ياخد البطولة، وانزعوا عن قلوبكم المشاكل احنا في رمضان.. وأدعم نادي الزمالك بكل قوة، لأنه يمثل مصر".

ولفت موسى إلى أن قناة "تايم سبورت" التي انطلقت اليوم، تعد باكورة عملية هيكلة ماسبيرو: "أهنيء قطاع ماسبيرو على انطلاق قناة تايم سبورت، التي ستبث غدا مباراة الزمالك ونهضة بركان، ومبارايات أمم أفريقيا أرضيا"، متابعا: "يجب أن ندعم أي شيء إيجابي، يعني قطر لما تعمل حاجة تدعموها وتكسروا في مقاديف المصريين؟".

وأكد موسى أن قناة تايم سبورت أول خطوة في إعادة هيكلة ماسبيرو، متابعا: "انتظروا مفاجآت أخرى في ماسبيرو، ضمن عملية الهيكلة".