تناولت الحلقة 20 من مسلسل "قمر هادي" بطولة الفنان هاني سلامة ومحسن محيي الدين، وعدد من النجوم، العديد من الأحداث المشوقة بعد نهاية الحلقة 19 التي تضمنت قيام عبدالجليل الذي يؤدي دوره الفنان عبدالرحيم حسن، بعرض فيديو لعصام أبوالمكارم، الذي يجسد دروه الفنان محسن محيي الدين، وهو في لقاء مع فيليب الذي يجسده الفنان تامر فرج، على هادي أبو المكارم والذي يقدم شخصيته الفنان هاني سلامة، لكي يجعله يشك في شقيقه عصام، بأنه هو المتسبب في كل ما يحدث له ويحاول أن يجعل هادي يذكر ما حدث له من البداية وتعرضه للحادث حتى يصلا إلى فكرة الوصول إلى الطبيب المعالج، فمعه بداية ما تعرض له، ولكن هادي لم يصدق أي شيء مما قاله له عبد الجليل.

وذهب هاني أبو المكارم وهنا التي تجسدها الفنانة مريم حسن، للدكتور مؤنس والذي يجسده الفنان أشرف زكي، وهو الطبيب المعالج لهادي، أثناء فترة حالة الغيبوبة التي أصابته لمدة شهرين، وانتابت "هادي" حالة من الغضب، بسبب حديث الطبيب مؤنس، وانتهت أحداث الحلقة نهاية مثيرة، حينما قام رجاء الذي يجسده الفنان رشدي الشامي بمحاولة لكي يهرب من السجن.