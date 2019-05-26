صحة بني سويف: نقل طبيبين وممرضتين لتغيبهم عن العمل

أمر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بنقل طبيبين وممرضتين، إلى إدارة الفشن الصحية، لتغيبهم عن العمل بالنوباتجية المسائية، خلال جولة تفتيشية على وحدات شريف باشا وأبو سليم وأهناسيا الخضراء وبني عفان ومركز طبي الغمراوي بإدارة بني سويف، مساء السبت.

وقالت مديرية الصحة، في بيان لها، إن ذلكفي إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف، بالمرور على الوحدات الصحية لضمان انتظام الأطباء في النوبتجيات خلال شهر رمضان المبارك.

وأجرى وكيل الصحة في بني سويف، مرورا على الوحدات المشار إليها، وتبين غياب طبيبان وممرضتان، عن العمل النوباتحية المسائية، فقرر نقلهم لإدارة الفشن لصالح العمل وسد العجز بالوحدات.

وأشار البيان إلى أن وكيل الوزارة تأكد من توافر الأمصال وأدوية الطواريء وصلاحية أسطوانات الأكسجين، وكلف فريق الإدارة بتكثيف الإشراف والمرور على الفترة المسائية والعرض عليه يوميًا بنتائج التقارير.