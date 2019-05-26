هواوي تتحدى.. إطلاق هواتفنا في موعدها بنظام تشغيل خاص وسعر منافس

في تحدٍ واضح للقرارات الأمريكية بوضع شركة هواوي الصينية ضمن القائمة السوداء، أعلنت هواوي أنّها ستطلق هاتفها الجديد Huawei Mate 30، في موعده المقرر سبتمبر المقبل، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل الخاص بهواوي "هونج منج" HongMeng.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أنّ الهاتف الجديد سيكون بمواصفات فائقة وسعر منافس، وأنّ نظام التشغيل "هونج منج" HongMeng الخاص بهواوي، سيعمل بكفاءة تُضاهي IOS وAndroid، خاصة أنّ الشركة تعمل على تطوير نظامها منذ العام 2012، وستقدم هواوي حوافز للمطورين للبدء في إنشاء تطبيقات تتوافق مع نظام التشغيل الجديد، كما أنّ لدى هواوي الحق في استخدام بعض التطبيقات الموجودة على نظام التشغيل أندرويد، كونها تطبيقات مفتوحة المصدر.

وحققت "هواوي" إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 26.8 مليار دولار، من بيع 59 مليون هاتف ذكي، إلا أنّ خطوة المقاطعة من الشركات الأمريكية ستظهر نتائجها السلبية خلال قوائم أعمالها بالربع الثاني من العام الحالي.