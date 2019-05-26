أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن حجوزات تذاكر عيد الفطر المبارك مستمرة، مبينا أنه لا توجد أي معوقات تؤثر على عملية الحجز لدى المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري.

وأوضح "رسلان"، لـ"الوطن"، أنه جرى الانتهاء من تجهيز نحو 10 قطارات إضافية ستعمل خلال عطلة العيد، مؤكدا أن الهيئة نجحت في التصدي للسوق السوداء.

وقال "رسلان"، إن الهيئة ستبدأ صباح غدا الإثنين حجز تذاكر قطارات عيد الفطر الإضافية والتي تقرر تشغيلها إلى جانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث يجرى الإثنين حجز مقاعد القطارات المكيفة الإضافية التى ستتحرك يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت "رسلان"، إلى أن جميع أعمال الصيانات تمت بصورة دورية لجميع قطارات الهيئة، حفاظا على أرواح المواطنين وحركة مسير القطارات.

وأوضح "رسلان"، إن الهيئة تواصل العمل على تحصيل كل الغرامات على المخالفين لتعليمات ركوب القطارات، موضحا أن العمل يسير بصورة منتظمة بجميع محطات السكة الحديد، وأن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلى والبحرى.

وأشار إلى أن هناك رقابة على جميع شبابيك وأكشاك بيع التذاكر بالمحطات، بالإضافة إلى وجود إجراءات أمنية، مشددة داخل وخارج محطات السكة الحديد لتوفير كل الحماية الأمنية للركاب، وتسيير حركة الركاب من صالة المحطات إلى أرصفة المحطات.

وشدد "رسلان"، على أن الهيئة لم تعط الحق لأي شركة ببيع وحجز تذاكر القطارات، مؤكدا أن أي شركة تعلن عن حجز تذاكر القطارات أو بيعها هي شركات وهمية، موضحا أن الهيئة وفرت جميع التذاكر الخاصة بجميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، حتى يتثنى لجموع الركاب الحصول على التذاكر.

وقررت هيئة السكة الحديد، تشغيل 10 قطارات إضافية بجانب قطارات جداول التشغيل العادية الطبيعية خلال الفترة من 28 مايو الجارى حتى 10 يونيو المقبل، تشمل 6 قطارات مكيفة إضافية تقوم من "القاهرة والإسكندرية" إلى أسوان، و4 قطارات مميزة تقوم برحلات بين القاهرة وأسوان.والقطارات المكيفة الإضافية التى سيبدأ حجز مقاعدها ابتداء من صباح غدا الإثنين تضم قطار مكيف رقم 1940 يقوم من الإسكندرية 21.45 ويصل أسوان 13.05، وقطار مكيف رقم 1941 يقوم من القاهرة 22.45 ويصل أسوان 11.050، وقطار مكيف رقم 1934 يقوم من القاهرة 22.10 ويصل أسوان 10.55.

وتشمل القطارات المكيفة الإضافية: قطار مكيف رقم 1935 يقوم من أسوان الساعة 19.00 ويصل القاهرة 07.15، وقطار مكيف رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.40 ويصل أسوان 12.10، وقطار مكيف رقم 1937 يقوم من أسوان 21.45 ويصل القاهرة 10.10.