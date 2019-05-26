أعلنت النقابة العامة الفلاحين الزراعيين، عن نجاح شركة الدلتا لبنجر السكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة على التعاقد مع المزارعين على زراعة 110 ألف فدان بنجر سكر، بنظام الزراعة التعاقدية من إجمالى المساحة المستهدف التعاقد.

ويأتي ذلك مقابل التعاقد على 96 ألف فدان في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 16 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، حيث أنه ولأول مرة يتم الاهتمام بمنظومة تطوير زراعة وإنتاجية بنجر السكر بالأراضي القديمة ونشر زراعة الأصناف وحيدة الأجنة عالية الإنتاجية، من خلال إنشاء المجلس التنفيذي لتطوير إنتاجية بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، وعمل زيارات مكثفة وإرشاد لمزارعي البنجر وإدخال الأصناف الحديثة.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن شركة الدلتا لبنجر السكر توفر تقاوي بنجر السكر للمزراعين بسعر مدعم، وكذلك توفر الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة، ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، لافتا إلى أن الشركة بدأت هذا العام في التوسع في زراعة تقاوي بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى عدد من المراكز بالمحافظات، وأشاد أمين عام الفلاحين في بيان له اليوم الأحد، بنجاح الشركة في تصدير أول دفعة من منتج "المولاس" بمعدل 10 آلاف طن، وذلك من الكميات المتعاقد عليها، حيث تم طرح مزايدة لـ50 ألف طن مولاس، وسيتم تصدير 30 ألف طن منهم بالعملة الصعبة على مراحل، و20 ألف طن في السوق المحلي.

كما تم طرح مزايدة لتصدير 60 ألف طن "لب بنجر"، والذي يستخدم في صناعة الأعلاف، لافتا إلى أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ300 ألف طن، بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضي، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن " لب بنجر" لاستخدامه في صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا.

وقال إن الأمر ساهم في زيادة معدلات إنتاج السكر المحلي من البنجر، وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس، بجانب افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعي للمصانع، والتي تعد أكبر وأول محطة صرف صناعي تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، إذ تعالج مياه الصرف الصناعي لحماية البيئة من التلوث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعلميات الدكتور على المصيلحي وزير التموين لتطوير منظومة صناعة السكر في مصر وفق أحدث التقنيات، وذلك بعد افتتاح "المصيلحي" أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.

وأشار "أبو اللوز" إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى كبرى شركات إنتاج بنجر السكر في الشرق الأوسط، والمصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة، حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر، وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.