كرم اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، برفقة اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، طلبة التربية الفكرية الحاصلين على مراكز متقدمه في بطولة الجمهورية لألعاب القوي للتربية الخاصة بالإسكندرية، ومنحهم الميداليات وشهادات التقدير، وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير إدارة التربية الخاصة.

وتم تكريم كل من "عبد الله أحمد شبانه، لحصوله على الميدالية الذهبية في مسابقة رفع الجلة، الطالبة أماني عبد الله، لحصولها على الميدالية البرونزية في رفع الجلة، الطالب حمدي سالم حمدي، لحصوله على الميدالية الفضية في الجري لمسافة 100 متر، والطالبة مروة علي حسن، لحصولها على الميدالية البرونزية في الجري لمسافة 100 متر".

وحصل طلاب المدرسة الفكرية بشمال سيناء على مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية المقامة بالإسكندرية، فحصل الطالب عبد الله أحمد شبانة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في رفع الجلة، وحصد الميدالية الذهبية، فيما حصل الطالب حمدي سالم على المركز الثاني في مسابقة 100 متر، وحصد الميدالية الفضية، وحصلت الطالبة أماني عبد الله على المركز الثالث في رفع الجلة، وحصد الميدالية البرونزية، وحصلت الطالبة مروة علي حسن على المركز الثالث في مسابقة 100 متر عدو بنات، وحصدت الميدالية البرونزية.

وأكدت "مرتجى" أن فريق التربية الفكرية حصل على مراكز متقدمة أيضا في بطولات سابقة، منها دورة بورسعيد منذ شهور والإسكندرية.