دعا النائب ممتاز دسوقي عضو مجلس النواب، إلى التصدي للتجاوزات التي تحدث في دراما رمضان العام الجاري، وعدم الاكتفاء بالحديث عن أرقام ومعدلات التجاوزات بكل مسلسل، مطالبًا بتوقيع عقوبات صارمة تصل إلى وقف البث طالما أن المخالفات لم يتم تجنبها أو حذفها حتى بعد التحذير.

وأشار عضو مجلس النواب، في بيان أصدره اليوم، إلى ضرورة ضبط المحتوى الإعلامي والإعلاني والدرامي في رمضان وفي أي وقت من العام، وبشكل خاص الأعمال الدرامية لما لها من تأثير كبير على الجمهور، وتحديدًا فئة الشباب، مبنيا أنها تسهم في تغيير سلوكهم وأخلاقياتهم وتعاملاتهم سواء للأفضل أو للأسوء.

وأكد "دسوقي"، أن فكرة تخصيص جائزة لأفضل مسلسل حرص على القيم والتقاليد المصرية، ولم يخالف الأكواد والمعايير المهنية، تعتبر فكرة جيدة ومشجعة على الالتزام من جانب صناع الدراما.