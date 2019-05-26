تزامنًا مع شهر رمضان وبعد صيام يوم شاق، يحرص البعض على الخروج والاستمتاع بالليالي الرمضانية في تجربة جديدة ومميزة بصحبة الأصدقاء أو العائلة.

وغالبًا ما تكون خروجات رمضان بعد الإفطار أو خلال الوقت المتبقي بعد صلاة التراويح حتى موعد السحور.

"الوطن" تقدم مجموعة من الفعاليات التي يمكنك الاختيار من بينها، وتتضمن ما يلي:

- فرقة مسرح الطليعة تقدم العرض المسرحي "الطوق والإسورة"على مسرح السلام الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 20 و30 جنيهًا.

- عرض فيلم "سوف تطاردك المدينة" بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية الساعة 9 مساءً، وسعر التذكرة 40 جنيهًا.

- حفل عازفة الهارب "منال محي الدين" في قبة الغوري تقدم فيها أعمال مختارة من أجمل الأعمال المصرية العربية الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 50 جنيهًا.

- عرض الفيلم الفرنسي "موسم في فرنسا" بمركز درب 1718 ضمن مشروع "سينما فرن" سعر التذكرة 30 جنيهًا.

- حفل الفنانة غالية بن علي المسرح المكشوف بالأوبرا الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 110 جنيهًا.

- يستضيف مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث الساعة 9:30 مساءً، وسعر التذكرة 60 جنيهًا.