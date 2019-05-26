البرلمان الأفريقي يشيد باحتفاء الخارجية المصرية بيوم أفريقيا

أشاد النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي بالحملة التي أطلقتها وزارة الخارجية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا للعام 2019، وهو الأمر الذي يأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام الجاري، مشيدا بما تناولته الحملة بشأن تسليط الضوء على جوانب من المُساهمات المصرية في دعم مسار العمل الإفريقي.

وقال الجندي، في بيان أصدره اليوم، إن جميع الدول والشعوب الإفريقية يقدرون الدور المهم والكبير الذي تقوم به مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه أفريقيا والحرص على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع دول القارة السمراء، مشيدا بتأكيد وزارة الخارجية في الحملة على أن القارة الإفريقية خطت خطوة عملاقة نحو تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة لسكانها، عندما اكتمل النصاب القانوني اللازم لدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ بإيداع 22 دولة (من بينها مصر) وثائق تصديقها على الاتفاقية لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي ووجه النائب مصطفى الجندى تحية قلبية للسفير سامح شكري وزير الخارجية ولجميع سفراء مصر بالدول الأفريقية، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية تقوم بدور كبير ومحوري في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية، وغيرها فيما بين مصر وجميع دول القارة السمراء تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية قارية.

وتشير الإحصائيات إلى أنه عند إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، ستضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، بناتج محلي إجمالي يُقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار وأوضحت الخارجية فى بيان لها أن الاحتفال بيوم 25 مايو من كل عام بيوم إفريقيا، هو اليوم الذي شهد تأسيس مُنظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963، والتي تبلورت مبادئها من منطلق إيمان صادق بقدرة القارة الإفريقية على التوصل لرفاهيتها وتنميتها المُستدامة، وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها، وذلك عبر توحيد الرؤى والأهداف بين كافة الدول الإفريقية.