قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن المحافظة استقبلت وفداً سياحياً إسبانياً قادم لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

وأكد المحافظ أهمية القطاع السياحي في مصر، وتكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية وتسهيل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

وجه المحافظ مدير إدارة السياحة بتوفير كل سبل الراحة والأمان للزائرين، وتقديم كافة التيسيرات لهم أثناء إقامتهم بالمحافظة، لترك أثر جيد في نفوس الزائرين.

وقال الدكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، إن برنامج الزيارة سيستمر لمدة يومين وسيزور الوفد منطقة آثار تل العمارنة على متن الباخرة "نايل كويست".