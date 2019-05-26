استأنفت غرفة امتحانات الصف الأول الثانوى بمديرية التربية والتعليم بدمياط، عملها بعد توقفها بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وتابعت سير العملية الامتحانية اليكترونيا وورقيا.

وقال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، إن عدد المدارس التي نجحت في الدخول لمنصة الاختبار الإلكتروني 53 مدرسة، و8 مدارس أدى بها الطلاب الاختبار ورقيا، وقد جرى الالتزام بجميع التعليمات الواردة من عمليات الوزارة.

وأشار إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى وعددهم 10772 طالبا وطالبة، مقيدين بـ61 مدرسة، أدوا جميعا امتحان الرياضيات إلكترونيا وورقيا.