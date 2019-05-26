ميسرة سليمان: أنافس في انتخابات البرلمان الأوربي اليوم

قال ميسرة سليمان الشاب المصري، الذي يخوض انتخابات البرلمان الأوربي في النمسا، إنه متواجد في حزب الشعب، بعد الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان الأوربي.

وأكد ميسرة في تصريح خاص لـ"الوطن"، فخره وسعادته وتقديره الكبير لوقوف وطنه الأم بجانبه ومساندته خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي تُجرى اليوم، ومن الممكن أن يقوم كل فرد بالتصويت في مكان الاقتراع المحدد له حسب محل إقامته. ولكل مصري في النمسا، ‏إن أراد أن ينتخب ميسرة سليمان فعليه، أن يختار حزب الشعب في أعلى ‏القائمة ÖVP، وبعد ذلك يكتب في نفس ‏السطر ‏"Soliman“ في الخانة الخالية، وهذا مهم جدًا حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمكّنه من الفوز بمقعد في البرلمان.