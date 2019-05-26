"الصحفيين العرب": صفقة القرن تصفية للقضية الفلسطينية

أكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في اجتماعها برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، على رفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنها صفقة القرن، كما أعلنت رفضها لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي في العاصمة البحرينية المنامة لتمرير صفقة القرن، كما قررت ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي 2018 / 2019 إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحرية الصحافة والإعلام .

جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدره الاتحاد منذ قليل، عن اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب أمس الاول الجمعة بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء الأمانة العامة عبد الله البقالي، و د. عبد الله الجحلان، و ناجي البغوري، وناصر أبو بكر، وعدنان الراشد، والصادق الرزيقي، نواب الرئيس، وخالد ميري الأمين العام، وحاتم زكريا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهوري ، وإلياس مراد ، وعابي فارح الأمناء المساعدون .

وكانت الأمانة العامة للاتحاد، قد قررت دعوة كافة نقباء الصحافة العربية الذين تم إنتخابهم مؤخراً ليتم تكريمهم أثناء إنعقاد اجتماع الأمانة العامة وقد حضر كل من د. ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، وعهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، ومحمد الحمادي رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وجوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، وموسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين .

ووافقت الأمانة العامة على الدعوة الكريمة من هيئة الصحفيين السعوديين لاستضافة اجتماع المكتب الدائم والأمانة العامة بالرياض فى شهر أكتوبر المقبل. وتلقت الامانة العامة 4 دعوات لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد المقرر عقده العام القادم من نقابة الصحفيين المصرية، ونقابة الصحفيين اللبنانية، وجمعية الصحفيين العمانية، ونقابة الصحفيين المغربية، وتقرر أن يتم اختيار النقابة أو الجمعية المستضيفة خلال اجتماع المكتب الدائم بالرياض . وقررت الأمانة العامة تكليف الوفد الذى سيمثلها في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين فى تونس من 11 الى 14 يونيو القادم بالتنسيق بين مرشحي الدول العربية فى انتخابات الاتحاد، كما تقرر تشكيل لجنة برئاسة عدنان الراشد نائب رئيس الاتحاد لسرعة إعداد تقرير عن تنمية موارد الاتحاد. وكلفت الأمانة العامة الأمين العام خالد ميري ونقيب الصحفيين المصريين الدكتور ضياء رشوان للتباحث مع جامعة الدول العربية حول المزايا الممنوحة لبطاقة عضوية الاتحاد، كما كلفت عبد الله البقالي نائب رئيس الاتحاد لإعداد ورقة عمل حول الإعلام الورقي وانتظام انتخابات الجمعيات والنقابات العربية لبحث إضافتها للنظام الأساسي للاتحاد . وفى ختام الاجتماع قام رئيس الاتحاد مؤيد اللامي بتسليم درع الاتحاد لنقباء الصحافة العربية الجدد وهم : محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، موسي عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.