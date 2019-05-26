"الزراعة" تواصل مكافحة الجراد الصحراوي في أسوان وعلى حدود السودان

تلقى عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من عصام يسن رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بشأن مكافحة الجراد الصحراوي بمناطق أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر.

وأفاد التقرير، بأنه ورد بلاغ للإدارة العامة للجراد بتاريخ 23 مايو 2019 يفيد بوجود جراد صحراوي بأعداد محدودة في منطقة أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية، مبينا أن الإدارة كلفت 3 لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن وجود أية تجمعات للجراد الصحراوي بالزراعات المختلفة.

وحسب التقرير، جرى تشكيل لجنة مكونة من مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجراد، مدير إدارة مقاومة الجراد والنطاط، وجرى التحرك من القاهرة إلى أسوان مباشرة فور تلقي البلاغ وبدأت لجان مكافحة الجراد الصحراوي عملها مساء اول أمس، بمناطق أبو سمبل ومزارع جرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر، وكذا بعض المزارع الصغيرة في وادي شعيب بمنطقة نصر النوبة ومنطقة جرف حسين ووادي عبادي.

وأشار التقرير، إلى أنه جرى مكافحة 153 فدانًا مصابة بالجراد الصحراوي ومازالت أعمال المكافحة مستمرة في عملها حتى صباح اليوم في المناطق المذكورة.

وشدد "أبو ستيت"، على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمواصلة أعمال المكافحة واتخاذ الإجراءات لمحاصرة أسراب الجراد ومنع دخوله إلى البلاد.