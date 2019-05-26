رجح الرئيس الإيراني حسن روحاني إمكانية تنظيم استفتاء شعبي حول برنامج إيران النووي، والحدّ من تخصيب اليورانيوم، حسب ما ورد في وكالة روسيا اليوم، حيث قال روحاني إن "المادة 59 من الدستور الإيراني المتعلقة بالاستفتاء، من شأنها فتح الطرق المغلقة وهي نافذة مفتوحة أمام المواطنين في أي وقت إذا اقتضى الأمر".

وقال الدكتور هاني سليمان، متخصص في الشأن الإيراني، إن الاستفتاء سيكون مجرد خطوة شكلية لإضفاء الشرعية على أنشطة إيران النووية، ما يعطيها مشروعية لرفع الضغط السياسي عن النظام.

وتابع سليمان لـ"الوطن" أن تلك الخطوة لن تكون مؤثرة لكنها تعد تحويل الضغط الممارس على النظام للشعب وخصوصا بعد التصعيد الإيراني فيما يخص البرنامج النووي، كما تعد محاولة للهروب والالتفاف حول بنود الاتفاق النووي (5+1)، لكسب الوقت والخروج من دائرة الضغط السياسي، مؤكدا أن التلويح بورقة الاستفتاء تعد محاولة للالتفاف حول المواقف الدولية.

من جانبه قال الباحث عمر سمير باحث في الاقتصاد السياسي الدولي والشأن الإيراني، إن إجراء استفتاء على البرنامج النووي الإيراني قد يعطي شرعية من الداخل إنما الدول الخارجية غير معنية بما يقره الاستفتاء وخوصت وأن الدول الغربية تشكك بالعملية الانتخابية الإيرانية.

وأكد سمير في تصريحاته لـ"الوطن" أن تبعات الاستفتاء، الذي من الوارد إجراءه لن تؤثر على الدول الأوروبية، إنما زيادة نسبة التخصيب قد تؤدي إلى إعادة النظر في المشهد العالمي تجاه إيران نظرا لاعتراض الدول الموالية لإيران على زيادته، مشددا على استبعاد المواجهة العسكرية في كل الأحوال.

وكان روحاني تقدم عام 2004 عندما كان كبير المفاوضين الإيرانيين حول البرنامج النووي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بمبادرة إجراء استفتاء على القضية النووية، وأيّد المرشد هذا الاقتراح، لكن الأمور تطورت على نحو مغاير مع تغيّر الحكومة.

وحسب روسيا اليوم، "يمنح مثل هذا الاستفتاء في حال تنظيمه الحكومة الإيرانية غطاء سياسيا إذا قررت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق النسبة المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بين طهران و"السداسية" الدولية عام 2015".وسبق أن أعلن روحاني الشهر الجاري عن تعليق إيران بعض التزاماتها بالصفقة النووية، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منها وتشديد العقوبات الأمريكية على طهران.