تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وحكمدار البحيرة ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والأمنية بمديرية الأمن والإدارة العامة للمرور بالبحيرة، اليوم، الجنازة العسكرية للعميد إيهاب بركات وكيل إدارة المرور بالبحيرة بمسقط رأسه بقرية أورين بمركز شبراخيت، والذى وافته المنيه مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية واجبه بتنظيم حركة المرور في مدينة دمنهور، حيث تم تنظيم الجنازة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية بالمحافظة.

يذكر أن الفقيد كان محبوبا من الجميع ومشهور بالإخلاص والتفاني فى العمل. ونعى المحافظ، الفقيد وتقدم بخالص التعازي لأسرته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله من الشهداء والصالحين، وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.