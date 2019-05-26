قال أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المقرر تطبيق قرار وقف بث برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمه وهبة على قناة القاهرة والناس بدءا من غد الإثنين.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" ردا على بث البرنامج حلقته اليوم التي استضافت الدكتور مصطفى الفقي، إن قرار وقف البث وصل للقناة قبل أذان المغرب مباشرة، وبالتالي لم تتمكن القناة من ترتيب برامجها وفقا للقرار.

وكان مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كشف لـ"الوطن" في وقت سابق أن المجلس سيناقش توصيتين بخصوص العقوبة المنتظر توقيعها على برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس بسبب الإساءة للأفارقة في حلقة ماجد المصري، موضحا أن العقوبة الأولى وقف بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان، أو توقيع غرامة على القناة.

ويواصل المجلس تحقيقاته في باقي الحلقات على أن يتم توقيع غرامة على القناة حالة ثبوت ارتكاب مخالفات أخرى وفقا لتقرير لجنة الرصد وتحقيق لجنة الشكاوى.

وقد تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت اساءات للأفارقة، وقد حققت لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات ثم أصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد.

وقررت نقابة الإعلاميين وقف بسمه وهبة، التي قدمت استقالتها من العمل بالقناة.