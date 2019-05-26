"الإعلاميين": وقف بسمة وهبة لمخالفة "ميثاق الشرف" وعدم تقنين أوضاعها

قال الدكتور طارق سعدة، ة رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن مجلس النقابة أتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، التي خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأضاف "سعدة"، في بيان له، أن الحلقة خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، الذي حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث أنها لم تقنن وضعها مع النقابة وغير مقيدة بأي من جداول القيد بالنقابة، كما أنها لم تحصل على تصريح مزاولة المهنة، وفقاً للمادتين 2&19 من قانون النقابة.