أكدت شركة tazkarti "تذكرتي" أن بطاقة المشجع أو FAN ID هي جواز المرور الأساسي لدخول المشجعين المصريين والأجانب لمباريات أمم أفريقيا، وأنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بتذكرة المباريات.

وأوضحت الشركة في بيان لها صادر اليوم، أن وجود تذكرة المباراة وحدها مع المشجعين المصريين والأجانب، ليس كافيا لدخول الاستاد أو حضور المباريات، لأن FAN ID هو جواز السفر الذي يتيح للمشجعين دخول الاستادات الخاصة التي تقام عليها مباريات البطولة.

وأعلنت شركة tazkarti "تذكرتي" أن المراقبين والمسؤولين عن أمن المباريات لن يسمحوا بدخول أي مشجع لا يحمل FAN ID، حتى لو كان يحمل تذكرة باسمه لحضور المباريات، باعتبار أن FAN ID هي التعريف الأساسي بالمشجع ولا يجوز له حضور المباريات أو دخول الاستادات إلا من خلالها.

وناشدت شركة tazkarti "تذكرتي"، جميع المشجعين المصريين بضرورة حمل بطاقة المشجع أو FAN ID مع التذكرة الخاصة بالمباريات، حتى يتسنى لهم عبور الإجراءات الإدارية والتنظيمية بسهولة ويسر.