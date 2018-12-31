مقولة عظيمة لعمر بن الخطاب، رضى الله عنه «اعتزل ما يؤذيك.....»، حكمة بالغة من صحابى جليل وخليفة رشيد.

العزلة معنى أتوقف عنده كثيراً، ترى ما الذى يضطر الإنسان إلى العزلة وعدم مخالطة الناس!! وما المعنى الأعم والأبعد لاعتزال الأذى!؟. وهل بالضرورة أن يكون الأذى إنساناً بعينه، أم ربما كان ظرفاً أو حالة أو فكرة أو وضعاً معيناً!

كل ما يضرك ويوترك ويؤلمك ويهددك ويقلقك ويخيفك ويعكر سلام حياتك فهو أذى، يجب اعتزاله وتوديعه فوراً، وكلما كبرنا بالعمر وازدادت خبرتنا بالحياة أدركنا أنه ما كان علينا يوماً قبول الأذى، بل اعتزاله، إن لم يكن قتله. قبولك للأذى ينهش أيامك ويشتت روحك ويعصف بذهنك ويتركك خاوياً خائر القوى، فقط ادحره وامضِ فى سلام. الحاجة إلى العزلة ربما كانت بسبب مخالطة أناس سيئى المعشر وربما كانت بسبب الحاجة إلى ترميم الروح وإعادة بناء الوجدان وتصفية الذهن من كل ما يشتته ويبعثره. فى الاعتزال والابتعاد عن ثرثرات الناس ومشاحناتهم ونفاقهم ومواضيعهم (احترام للذات) ومحافظة على سلامة النفس والروح. لم نأتِ لهذا العالم كى نؤذى بعضاً أو يرهق أحدنا الآخر، ولو علم المؤذى أنك قادر على اعتزاله وإبعاده عن حياتك ما آذاك وما أشقاك يوماً، بل وليست العزلة هى ما خلقنا لأجله، بل صنعنا الله فى قبائل وشعوب لنتعارف ونتعامل ونعمر هذا الكون، لكن على الأرض حياة صعبة بها الكثير من صنوف الأذى وعلينا معرفة كيفية التعامل معها وتجاوزها. خلقك الله سبحانه إنساناً حراً، لك إرادة وعزم وشخصية وعقل يجعلك ترفض الأذى وتقاومه. هناك من يعتزل الناس والأحداث والأماكن لفترة محددة يصلح بها ما تلف وهناك من يعتزل دائماً وأبداً، كما فى عالم التدين فنجد نُسّاكاً وحكماء وفلاسفة وصالحى الأثر وطيبى الذِكْرْ ورسلاً وأنبياء، مروا بهذا الاعتزال وتركوا لغو البشر (بين طيب وشرير، بين كائد وضحية)، اختاروا أن يقوموا بالتعبد لله، والتأمل فى خلق الله والتفكر فى الكون ومراقبة دقائق الأمور والتسبيح والاستغفار (عن طريق الاعتزال والاختلاء بالنفس ومحاسبتها، ومراجعة النعم وشكر الله عليها)، فكانت (الوحدة عبادة) كما قيل بالمثل الشعبى الدارج. كل ما يصيب الروح من جراح وألم وأذى يكون أقسى بكثير من الأذى البدنى أو الملموس باليد، ليس من حق أحد كائناً من كان أن يؤذيك وليس عليك تحمل ذاك الأذى تحت أى مسمى أو ضغط اجتماعى أو ابتزاز عاطفى، وعندما تعلو الضحكات الزائفة والود الكاذب والنفاق، وعندما تشوش الأفكار وتختلط عليك الأمور، فعليك بالابتعاد عن كل ذاك الصخب والصورة الضبابية، (بالاعتزال وممارسة التفكر وإعمال العقل وتدبر الأمور من بعيد بهدوء وسلام (المعتزل للأذى).