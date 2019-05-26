تدور أحداث الحلقة 21 من مسلسل "مملكة الغجر"، حول تطورات سريعة مع "ياسمينا" التي تجسدها الفنانة حورية فرغلي، و"روؤف" زوج "ياسمينا" الذي يؤدي دوره الفنان حازم سمير.

وأطلت "ياسمينا" بفستان يكشف عن "وشمها" الدال على أنها من أهل "الغجر" المصريين، خلال حضورها حفل عشاء مع صديقها اللبناني في ملهى ليلي، ما أدى لتوجه شاب مصري نحوها، لسؤالها إذا كانت تنتمي لسكان "الغجر"، لكنها لم تستطع الإجابة عليه، بسبب فقدانها الذاكرة.

وفي سياق متصل، تورط "روؤف" في عملية مع "مافيا"، وسط تفكيره في الهروب منهم، عن طريق نزع الشريحة الإلكترونية التي يراقبوه بها، والمثبتة خلف أذنه، إلا أنه يفشل في ذلك.