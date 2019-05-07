أخطاء بالجملة في الحلقة الأولى من مسلسل "مملكة الغجر"

عرضت شبكة تليفزيون "النهار"، الحلقة الأولى من مسلسل "مملكة الغجر" للفنانتين حورية فرغلي وفيفي عبده، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، والتي تضمنت الخطوط الأولية لحياة الغجر.

وظهرت العديد من الأخطاء في الحلقة الأولى، والتي ترصد "الوطن" أبرزها، كالتالي:

- في الدقيقة السادسة، ظهرت حورية فرغلي، وهي تتحدث لشخص آخر، باللغة الخاصة بـ"الغجر"، حيث كان يتجاوب معها في بداية الحديث، بينما في النهاية، استوقفته إحدى الكلمات، التي لم يفهمها.

- في الدقيقة السابعة، أحد الأشخاص جمعه حديث مع زوجته، داخل أحد الكافيهات، إلا أنه كان يتعامل معها بحدة شديدة، حتى سعت لتخفيف حدة الحوار، قبل أن تتوجه إلى الحمام، لتغيير "الروج" إلى اللون الأخضر، كما أبلغته، لكن فور عودتها، يتبين أنها لم تُغير شيئا، ويأتي ذلك بالإضافة إلى وضعية الكراسي الخاطئة.

"مملكة الغجر" يتناول حياة الغجر بشكل جديد، ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.