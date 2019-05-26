طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة "القاهرة والناس" بوقف بث برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة سواء على شاشة القناة أو في أي موقع إليكتروني.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن هناك عقوبات مشددة تنتظر القناة حال عدم وقف البرنامج على الشاشة وجميع مواقع التواصل، فضلا عن حذف الحلقات المخالفة والتي اتخذ المجلس قرارا بوقف بث البرنامج لمدة شهر بسببها.

وأوضح المصدر أنه من المقرر تطبيق قرار وقف بث برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمه وهبة على قناة "القاهرة والناس" بدءا من غد الإثنين.

وقال المصدر ردا على بث البرنامج حلقته اليوم والتي استضافت الدكتور مصطفى الفقي، إن قرار وقف البث وصل للقناة قبل أذان المغرب مباشرة وبالتالي لم يتسن للقناة ترتيب برامجها وفقا للقرار.

ويواصل المجلس تحقيقاته في باقي الحلقات وتفريغها خاصة حلقة "ياسمين الخطيب" على أن يتم توقيع غرامة على القناة حال ثبوت ارتكاب مخالفات أخرى وفقا لتقرير لجنة الرصد وتحقيق لجنة الشكاوى.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة، وقد حققت لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات ثم أصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد.

وقررت نقابة الإعلاميين وقف بسمة وهبة، والتي قدمت استقالتها من العمل بالقناة.