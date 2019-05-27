رامي صبري يضع شعار نادي الزمالك كحالة له على "واتس آب"

وضع الفنان رامي صبري، شعار نادي الزمالك، كحالة له عبر تطبيق "واتس آب".

وحقق فريق الزمالك لقب كاس الكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه بضربات الجزاء على فريق نهضة بركان المغربي.