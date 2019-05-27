أعلنت النجمة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بـ "إنستجرام"، مشاركة الفنان هشام ماجد، بطولة القصة الثالثة من مسلسلها "بدل الحدوتة 3"، الذي يشارك في سباق دراما رمضان الحالي.

وشهدت الحلقات السابقة مشاركة عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم "سمير غانم، وأحمد رزق، وتامر هجرس، وأحمد فلوكس، وهنا شيحة، وفتحي عبدالوهاب، وسامو زين، والمطرب هشام جمال"، وحازت القصتين السابقتين على إعجاب الجمهور والنقاد.

ويشارك في بطولة "بدل الحدوتة 3": محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، أحمد سلطان، ومن إخراج خالد الحلفاوي.