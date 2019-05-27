ميشيل مساك لـ"الوطن": سعيد بمشاركتي في "زلزال" ومحمد رمضان دعمني فنيا

بعد نجاح الفنان الشاب ميشيل مساك، في الموسم الرمضاني الماضي، بتقديم شخصيتي العسكري "عمران" بمسلسل "كلبش 2"، و"عز" بمسلسل "نسر الصعيد"، قدم ميشيل هذا العام شخصية "معتز" خلال أحداث مسلسل زلزال من بطولة محمد رمضان وحلا شيحا.

والتقت "الوطن" الفنان الشاب ميشيل مساك، ليتحدث عن بداياته الفنية ومشاركته للعام الثاني على التوالي في الموسم الدرامي بشهر رمضان، والذي تحدث عن بداياته الفنية والتي كانت في عام 2017، حينما شارك في فيديو كليب أغنية "عن فرح غايب" للمطربة أنغام.

وعن تقديمه لشخصية "معتز" هذا العام خلال أحداث مسلسل "زلزال" أمام الفنان محمد رمضان، قال ميشيل، إن ترشيحه للدور كان من المخرج إبراهيم فخر، والذي ساعده كثيرا في عدم اعتراضه على شكل الشخصية وطريقة تقديمه لها.

وأعرب "مساك" عن سعادته باختياره للمشاركة في المسلسل، وبشخصية "معتز" التي يقدمها، وهو صديق محمد رمضان بالمسلسل، حيث يجلسان معًا في غرفة واحدة طوال أحداث المسلسل.

وعن شخصية "معتز" قال ميشيل، إنه شخصية ضعيفة يسعى لإثبات نجاحه في ممارسة لعبة الورق "الكوتشينة" وتتسم بجزء كوميدي بسيط.

وأضاف ميشيل، أنه صنع للشخصية تفاصيلها الخاصة من مرادفات وملابس، وهذا ما ساعده عليه المخرج إبراهيم فخر. وأكد ميشيل بأن النجم محمد رمضان أعجب بأداءه للشخصية وتفاصيلها وبأنه كان يدعمه.

وكانت بداية ميشيل مع الدراما التلفزيونية عام 2018، حينما شارك في مسلسل "كلبش 2" أمام الفنان أمير كرارة، ومسلسل "نسر الصعيد" أمام الفنان محمد رمضان.

وعن تجربته التلفزيونية، قال ميشيل، إنه لا يهتم بحجم الدور إن كان كبيرًا أو صغيرًا، بل بما سيقدمه، وهو يرى أنه لابد وأن يستعد للشخصية التي يجسدها ويخلق تفاصيلها حتى يستطيع تجسيدها.

وأضاف ميشيل، أن الفنان لابد وأن يملك ما يقدمه للجمهور، فالتمثيل بالنسبة إليه هو علم وحرفية.

وبسؤاله هل يرى الفن لابد وأن يقدم رسالة؟ قال ميشيل: مهما اختلفت المدارس الفنية فلابد وأن تكون مهمة الفن هي تقديم رسالة.

وأوضح أنه رغم تقديمه لشخصية العسكري في "كلبش2" و"نسر الصعيد" تختلف شخصية كل منهما عن الآخر، فالعسكري "عمران" في كلبش هو عسكري بسيط أمي يرى الضابط سليم الأنصاري مثله الأعلى، أما شخصية "عز" في "نسر الصعيد" فهو مجند بالقوات المسلحة متدين وعلى خلق ويقوم بإلقاء خطبة الجمعة لزملائه.

وعن تجسيده لتلك الشخصية وهو مسيحي الديانة، قال ميشيل، إن لديه لغة عربية قوية وشاهد عددًا من خطب الجمعة، ليتعرف على أداء الشيخ الذي يلقي الخطبة واللغة الجسدية الخاصة به، وعلى هذا الأساس قدم الدور الذي حصل على استحسان الجمهور.