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ميشيل مساك لـ"الوطن": سعيد بمشاركتي في "زلزال" ومحمد رمضان دعمني فنيا

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شريفة فاضل "سلطانة الطرب"..ودعت ابنها بـ"أم البطل" ورمضان بـ"لسه بدري"

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