توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا.

وأضافت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

القاهرة 20 33

المنوفية 20 32

طنطا 18 31

الإسكندرية 14 28

مرسى مطروح 16 26

بورسعيد 21 26

الإسماعيلية 18 33

درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية

مكة 29 42

أبوظبي 30 42

الدوحة 27 38

عمان 16 33

دمشق 12 34

بيروت 20 26

القدس 16 28

غزة 18 26

بغداد 25 42

صنعاء 12 23

طرابلس 17 24

تونس 16 21