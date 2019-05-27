أخبار ماتفوتكش| السيسي يهنيء بفوز الزمالك.. وإيقاف "شيخ الحارة" شهرا

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يهنئ المصريين بفوز الزمالك: أداء مشرف يعكس ترابط الشعبين المصري والمغربي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، بمناسبة فوز نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية، وأضاف الرئيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية، والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي".

السيسي يوجه بتكثيف جهود نقل الخبرة المصرية الطبية إلى الأشقاء الأفارقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، مدير مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون في القطاع الصحي مع القارة الأفريقية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتكثيف الجهود لنقل التجربة والخبرة المصرية ذات الصلة إلى الأشقاء الأفارقة، في إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية في مجال الصحة، وذلك للمساهمة في الجهود الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية في أفريقيا، على نحو يساعد على تحقيق معدلات التنمية المستدامة المنشودة بالقارة.

السيسي يوجه بتنفيذ الإصلاحات بقطاع الأعمال

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

مصرع ضابطين و7 جنود في اشتعال عربة شرطة إثر اصطدامها بسيارة نقل

لقي كل من الضابط عماد مطرد، برتبة نقيب وكذلك الضابط علي خالد، برتبة ملازم أول، مصرعهما بعد أن تعرض جثمانيهما للتفحم، نتيجة اشتعال سيارة شرطة عقب اصطدامها بسيارة نقل، بطريق القنطرة شرق في الإسماعيلية، وذكرت المصادر الطبية، أن الحادث أسفر أيضا عن وفاة أمين شرطة و6 مجندين وجميعهم أشلاء نتيجة تفحم السيارة، وأن القوات تابعة لمديرية أمن الإسكندرية، وكانت في طريقها لشمال سيناء، لافتا المصدر إلى أن الطاقم الطبي الذي انتقل إلى مكان الحادث لم يتمكن من التعامل مع الجثامين نظرا لتفحمها وتحولها إلى أشلاء.

أحد رواد "تويتر" يطالب مبارك بتقديم اعتذار للمصريين عن فترة حكمه.. نجله يرد بحديث شريف

قال علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن أهم شيء في الإنسان أن تكون نيته صالحة وقصده سليم، حديث نجل الرئيس الأسبق جاء في معرض رده على أحد متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" والذي قال: "ربنا يتقبل منا ومنكم علاء بيه، لكن نصيحتى لكم فى العشر الأواخر هو تقديم اعتذار للمصريين عن الفترة التى قضاها والدك في الحكم وتطلبوا منهم السماح، ورد المظالم إن وجدت، غفر الله لنا جميعا"، ليرد عليه علاء مبارك بقوله: "كلنا بشر نصيب ونخطىء، وارجع حضرتك لكلمة الوالد في المحكمة، وأهم شيء أن تكون النية صالحة والقصد سليم، وكما جاء في الحديث حضرتك، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فاخطأ فله أجر واحد، وكل عام وحضرتك بخير".

التحريات: الأم المتهمة بقتل طفلها بشرم الشيخ هربت من زوجها بعد الإنجاب

كشفت تحريات المباحث التي قام بها المقدم محمد سامي رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، مفاجآت جديدة في قضية المتهمة بقتل طفلها غرقا في مياه شاطئ الفنار بشرم الشيخ، حيث إن المتهمة متزوجة رسميا منذ عام 2016 من شخص يقيم في محافظة الإسكندرية والزواج مسجل في مصلحة الأحوال المدنية، وبعد إنجابها الطفل المقتول والذي كان يدعى "مالك" هربت به إلى شرم الشيخ بسبب خلافات أسرية بينها وبين زوجها وأقامت في إحدى الشقق التابعة للقرى السياحية بشرم الشيخ بمفردها مع طفلها القتيل وكانت تتردد عليها إحدى صديقاتها بشكل متكرر.

"الأعلى للإعلام" يوقف "شيخ الحارة" لمدة شهر

حصلت "الوطن" على نص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص، ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس"، ونص القرار على وقف بث البرنامج لمدة شهر.

محمد رمضان يعلن تعاقده مع تامر مرسي لبطولة مسلسل في رمضان 2020

أعلن الفنان محمد رمضان، توقيعه مع المنتج تامر مرسي، لمسلسله المقبل في الموسم الرمضاني 2020، ونشر رمضان، صورًا له مع مرسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معلقًا: "الله ولي التوفيق.. اليوم تعاقدت على مسلسلي القادم رمضان 2020 مع المنتج تامر مرسي منتج مسلسل زلزال"، وتابع رمضان: "ثقة في الله نجاح متصاعد مستمر".

"فيفا" يُهنئ الزمالك: تمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تقديم التهنئة لنادي الزمالك، بعد حصده لقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 5-3، وعلق الحساب الرسمي على فوز الزمالك : نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات.

50 صورة.. احتفالات جماهير الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

احتفلت جماهير نادي الزمالك، بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتستعرض "الوطن" أبرز 50 صورة تجسد فرحة جماهير نادي الزمالك بفوز الفريق.