تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 27 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

هيئة السكك الحديدية تطرح تذاكر القطارات الإضافية بمناسبة العيد

تبدأ هيئة السكك الحديدية طرح تذاكر الحجز أمام المسافرين لمقاعد القطارات الإضافية التي تقرر تشغيلها - خلال فترة العيد - بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية، حيث تقوم بطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو.

ختام البرنامج الرمضاني بدار الأوبرا المصرية

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجها الرمضاني بأمسية لفرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

حفل الفنانة أسرار الجمال ببيت السحيمي

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا للفنانة "أسرار الجمال" وفرقتها الموسيقية في بيت السحيمي بشارع المعز، في التاسعة والنصف مساءً.

ورشة الزيتون تختتم أمسياتها الرمضانية

كما تختتم ورشة الزيتون، في تمام الساعة التاسعة مساء، أمسياتها الرمضانية، باستضافة الشاعر أحمد لطفي، وذلك لمناقشة ديوانه (كما تفعل العصافير في عطلاتها الرسمية) الصادر عن دار الأهم حديثا؛ ويشارك في مناقشة الديوان كل من الشاعر والناقد أسامة حداد والناقد الدكتور أحمد عبد الحميد، والشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، ويدير الأمسية ويقدمها الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه.

العرض المسرحي (قواعد العشق الأربعون)

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية العرض المسرحي (قواعد العشق الأربعون) وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

مباريات الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (النجوم وانبي) على استاد بتروسبورت في تمام الساعة العاشرة مساء، كما تقام في نفس التوقيت على استاد المقاولون العرب مباراة فريقي (مصر المقاصة وطلائع الجيش)، كما تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الجونة والإسماعيلي) على استاد الجونة في تمام الساعة العاشرة مساء، كما تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الداخلية والمصري) حيث تُقام على استاد الجيش بالسويس في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين من بطولة الدوري العام المصري.

بيت ثقافة "السنبلاوين" يقيم ندوة عن الصناعات الثقافية

(الصناعات الثقافية طريق لزيادة الدخل القومي) عنوان ندوة ينظمها بيت ثقافة مدينة السنبلاوين في التاسعة مساء بمقر البيت.

"ثقافة دكرنس" يستضيف معرض فني لرسوم الأطفال

كما يستضيف بيت ثقافة مدينة (دكرنس) معرضا فنيا لرسوم الأطفال وذلك في الحادية عشر صباحا.