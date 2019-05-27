استضاف اتحاد المستثمرات العرب، ابنة رئيس جمهورية نيجيريا فاطيمة بخاري، في حفل سحور ومؤتمر صحفي، لبحث الترتيبات الخاصة بالمشاركة في تدشين مبادرة ومؤتمر "مصر.. الطريق إلى أفريقيا"، المنتظر انعقاده 28 سبتمبر 2019.

وحضر المؤتمر عدد كبير من وفد رجال أعمال نيجيريا وممثلي المجتمع المدني وسيدات ورجال الأعمال وحزب مستقبل وطن، حسين عبدالعال، وعضوات اتحاد المستثمرات العرب، الدكتورة مها طاهر، سحر المهدلي، لؤي أحمد عبدالرحمن، وأنس المغربي من لجنة الشباب بالاتحاد ولجنة الثقافة والفنون بالاتحاد برئاسة الفنان سامح يسري.

وأعلنت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب خلال المؤتمر الصحفي، أنّ بخاري أصبحت ممثلة اتحاد المستثمرات العرب في نيجيريا، تتولى تنسيق الأعمال التي ستتم فى نيجيريا مع المقر الرئيسي للاتحاد في مصر.

ولفتت يسي إلى أنّ زيارة الوفود الأفريقية لمصر، تهدف إلى تنشيط السياحة والاقتصاد القومي والتنمية الاقتصادية، موضحة أنّ مصر الطريق الحقيقي لأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، الاستفادة من الموارد المتاحة في القطرين العربي والأفريقي، لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الأفريقية، وللتأكيد على أهمية التعاون المصري - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين، بما ينعكس إيجابًا على أوضاع التنمية في الإقليمين.

وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أهمية العلاقات بين مصر ونيجيريا، والتي تعود إلى مطلع الستينيات، إذ تعد نيجيريا من أقوى الاقتصادات في الدول الإفريقية بعد جنوب أفريقيا، وواحدة من أكبر 3 كيانات في القارة الأفريقية.

واشارت يسي، إلى أنّ الوفد النيجيري يدرس إقامة مدينة صناعية في نيجيريا على غرار المدن الصناعية القائمة في مصر، مثل العاشر من رمضان، وناقش ذلك مع محافظ الشرقية ، كما يخطط الوفد النيجيري لإقامة مشروعات سياحية في مصر، ودعم الحركة السياحية والتنمية الاقتصادية، إذ استعرض المدن السياحية وفرص الاستثمار القائمة، مشيرة إلى أنّ الترويج للسياحة العلاجية في مصر ساهم إلى جذب العديد من النيجيريين، وتزايد حجم السياحة العلاجية خلال السنوات الأخيرة بمقدار 40%.

وفي كلمتها، تقدمت بخاري بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنّه أصبح رئيسا للاتحاد الأفريقي، كما تقدمت بالشكر للدكتورة هدى يسي، على دعوتها للحضور لمصر، معلنة خلال المؤتمر الصحفي دعمها لمبادرة "مصر الطريق إلى أفريقيا".

وأكدت ابنة الرئيس النيجيري أيضا، دعمها لاتحاد المستثمرات العرب للمؤتمر الذي يعقد في سبتمبر المقبل، وتابعت: "سعداء في نيجيريا بأنّنا جزء من مبادرة مصر الطريق إلى أفريقيا، كما أعلنت فخرها بكونها أفريقية، مطالبة بالعمل معا أيدينا في أيد بعضنا لمصلحة مصر، ودعم شعوبنا وبلادنا.

وردا على تساؤلات الصحفيين، قالت بخاري إنّ أولى الرسائل التي ستنقلها لشعبها النيجيري لدى عودتها إلى بلادها، أنّ مصر بلد الأمن والأمان الذي رأته في كل مكان، كما لفت نظرها وجود جنسيات سياحية مختلفة من معظم الدول الأوروبية والآسيوية وافدة إلى مصر، ودعوة المستثمرين في نيجيريا للاستثمار في مصر.

وأضافت أنّ نيجيريا آمنة، كما وجّهت رسالة للإعلام بأنّنا في حاجة إلى "السلام في أفريقيا"، إذ أنّ عدم نقل الأخبار الجيدة يدمر البلاد، لافتة إلى اهتمام بلادها بقطاعي التعليم والصحة.

وأوضحت بخاري أنّ المرأة النيجيرية تشارك في مختلف المجالات الاقتصادية، موضحة: "نسعى إلى إقامة المدينة الصناعية في نيجيريا بالتعاون مع الخبرات المصرية".

وقالت إنّه بحلول العام 2050، فمن المتوقع أنّ تصبح نيجيريا واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، إذ لعبت احتياطيات النفط في البلاد دورًا رئيسيا في تنامي الثروة، مشيرة إلى اهتمامها و الوفد المرافق لها، بالبعد السياحي.

ولفتت بخاري إلى أنّه توقيع عقود واتفاقيات مشتركة مع المستثمرين المصريين في هذا القطاع، خلال فعاليات مؤتمر "مصر.. الطريق إلى أفريقيا"، المنتظر انعقاده 28 سبتمبر العام الحالي.