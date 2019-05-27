شهدت الحلقة 21 من مسلسل علامة استفهام مقابلة "نوح الشواف" الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب، و"الدكتور سامح" الفنان هيثم أحمد زكي، لـ"الشيخ منصور" الفنان حسن العدل.

وجهز "الشيخ منصور" مكانا لإخفاء "الدكتور سامح" و"نوح الشواف" بعد اتهام "الدكتور سامح" بمقتل "جاسر" شقيق "نوح" ويجسد دوره الفنان محمد ناصر.

وذهب ظابط لإبلاغ "فؤاد الشواف" عم "نوح" بمقتل "جاسر"، ثم انتقلت الأحداث لـ"الدكتور محمد" الذي سأل "قنديل" عن مكان هروب "نوح" فأجابه بالنفي، قائلا: "وحتى لو أعرف مش هقولك".

وانتقلت الأحداث لـ"فؤاد الشواف" و"مروة" ابنته، وأبلغ "فؤاد" ابنته بهروب "نوح" من المستشفى ومقتل "جاسر" واختفاء جثته لتردد "مروة": "مش معقول"، وتتصل بصديقتها "جيجي" لتخبرها بأنها تريد مقابلتها، وفي تلك اللحظة ظهرت "الدكتورة همت" زوجة "الدكتور طارق" بمنزل "جيجي".

علامة استفهام، تدور أحداثه حول "نوح الشواف" الشاب الإسكندراني الثري، الذي يحدث تغييرًا واختلافًا كبيرًا في شخصيته خلال الأحداث، فيظهر وجها جديدا له بسبب ماضيه الخفي الذي يتضح تدريجيًا مع تطور الأحداث.

المسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبوزهرة وآخرين.