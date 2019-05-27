صرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بمنح مهلة 45 يوما من تاريخ الإعلان، لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط المخصص لها بالمدينة، لرد الشيء إلى أصله وإزالة أسباب المخالفة، وذلك قبل تنفيذ قرارات سحب واسترداد تلك الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان عن وزارة الإسكان اليوم، أنّه سبق وأصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، 171 قرارا بسحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس في المدينة طبقا للقانون، وتم منح المهلة لإنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك، أو إعادة الشيء لأصله من قبل أصحاب الوحدات المخالفة.

وقال النجار إنّ ذلك يأتي تأكيدا للخطوات الجادة التي يتخذها جهاز المدينة، تجاه المخالفات المتعلقة بتحويل الوحدات السكنية إلى محلات تجارية أو غير ذلك.