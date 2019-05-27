إحالة المتهمين بسرقة "سوبر ماركت" شهير في الدقي للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة صباح اليوم، المتهمين بسرقة ماركت "كازيون" قبل نحو 6 أشهر في الدقي، للمحاكمة الجنائية، بتهمة السرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ وراء ارتكاب الواقعة، عاملين سابقين في الماركت، استعانا بصديق ثالث وهاجموا الماركت في ساعة متأخرة من الليل، واستولوا على 24 ألف جنيه "إيراد الماركت" وفروا هاربين.

وأوضحت تحريات وتحقيقات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّه بمجرد تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، ضم العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، وانتقلت القوات لإجراء معاينة لمكان الواقعة، وتم فحص الكاميرات.

وتبيّن من الفحص أنّ اثنين من المتهمين كانا ملثمان، وآخر غير ملثم، وبحوزتهم طبنجة وسلاح أبيض، وبدأت القوات فحص المترددين على الماركت والعاملين به والعمالة السابقة.

ونجحت التحريات بعد فحص نحو 75 شخصًا، في تحديد هوية المتهمين، إذ تبيّن أنّ العقل المدبر للواقعة هما "أحمد. ص" و"ياسر. ص" عاملين سابقين في الماركت، اتفقا مع المتهم الثالث "محمود ع"، للهجوم وسرقة الأموال الموجودة في الخزينة، وانتقامًا من إدارة المحل على طرد احدهما خلال الفترة الماضية.

وجرى إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة، وتمكنت القوات تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، من القبض على المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وإعادة المبلغ المسروق.

ومثّل المتهمون الثلاثة أمام، اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واعترفوا بتفاصيل الواقعة بالكامل، وعقب تسجيل اعترافات المتهمين، حرر العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقق، وأصدرت قرارها السابق.