أدى طلاب الصف الأول الثانوي، بمدارس الفيوم، اليوم، امتحان مادة الفلسفة، إلكترونيا عن طريق الإجابة على الأسئلة بواسطة أجهزة "التابلت"، دون حدوث مشاكل تقنية تذكر، وفقا لمصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

وشددت الأجهزة الأمنية، من وجودها في محيط مديرية التربية والتعليم بالفيوم ومدرسة الفيوم الثانوية بنات، وجمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين، ودفعت بدوريات أمنية، تطلق سرينة الشرطة المعروفة، تحسبا لأي محاولات من الطلاب لتكرار الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم، مثلما حدث الأسبوع الماضي للمطالبة بإلغاء الامتحانات بنظام "التابلت".

كانت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أعلنت في بيان لها، مساء أمس، أن 96% من المدارس أدى الطلاب امتحان الرياضيات فيها، في الفترة الصباحية، ألكترونيا، وأن نسبة 100% من طلاب مدارس الفترة المسائية، أدوا الامتحان إلكترونيا.