انتحر عاطل، اليوم، بشنق نفسه بحبل بمدخل العقار سكنه بمنطقة السيوف، شرق الإسكندرية، فيما قررت والدته أنه يعاني من حالة نفسية سيئة لمروره بضائقة مالية وتعاطيه المواد المخدرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بانتحار شاب بشارع 26 بمنطقة السيوف، دائرة قسم شرطة الرمل ثان.

انتقل المقدم ياسر القطان رئيس مباحث قسم شرطة الرمل ثان وبرفقتة معاونين المباحث وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص يدعى "ال. م. م" 19 عاما، عاطل، معلقة بحبل بمدخل عقار ملك أسرته بالشارع المشار إليه، ويرتدي كامل ملابسه.

وبسؤال والدته قالت إنها استيقظت صباحا ففوجئت بنجلها مشنوق ومعلق بمدخل العقار ملك العائلة الذي تقيم به منذ وفاة زوجها، مشيرة إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة وضائقة مالية وتعاطية المواد المخدرة، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

جرى إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف "تم النقل"، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر إداري قسم الرمل ثان، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.