تركيب كاميرات مراقبة في مدخل قرية بالفرافرة لمتابعة خروج المحاصيل

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن الانتهاء من تركيب كاميرات مراقبة بمدخل قرية عثمان بن عفان بمركز الفرافرة.

وقال المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى تركيب الكاميرات بمدخل القرية بتكلفة 50 ألف جنيه، بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة، بهدف مراقبة المنافذ وإحكام السيطرة عليها.

وأضاف "حسين"، أن الهدف الرئيسي من تركيب الكاميرات هو السيطرة ومتابعة عملية خروج الحاصلات الزراعية، خاصة مناطق وشركات الاستثمار الزراعي بالفرافرة وتحصيل الرسوم المقررة.