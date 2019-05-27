أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الفتيات يتصدرن أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة العام الحالي، بعدد 11 طالبة، وطالب واحد يتقدمهن.

وقال "عقل"، إن الطلاب الأوائل، هم: الطالبة ندى محمد عبدالمولى عبدالعال بمجموع 279 المركز الأول مدرسة أبورديس الإعدادية، مرام عماد عدلي عشم بمجموع 279 المركز الأول مكرر مدرسة السيدة خديجة الإعدادية، آلاء الله هشام السيد عبد الله بمجموع 279 المركز الأول مكرر مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات، عبد الرحمن أيمن محمد عبد العزيز المركز الأول مكرر بمجموع 279 مدرسة الأهرام الرسمية لغات، سهيلة وليد إبراهيم إبراهيم المركز الأول مكرر بمجموع 279 مدرسة بلال بن رباح الإعدادية.

وضمت القائمة أيضا: الطالبة بسنت سليم أحمد حسين المركز الأول مكرر بمجموع 279 مدرسة الزهور الإعدادية بنات، ملك محمد علي محمد المركز الثاني بمجموع 278.5 مدرسة الشهيد عمرو شكري، سلمى يوسف عبد الحليم عبد الحليم المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات، أمل مبروك سعيد عبد الغني المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة الشهيد عمرو شكري، مريم أشرف عبد العظيم عبد الرحمن المركز الثاني مكرر 278.5 مدرسة أبورديس الإعدادية، مروة محمود محمد المحروق المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة أبورديس الإعدادية، ندى أشرف عبد الستار عبد الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278.5 مدرسة الزهور الإعدادية بنات.