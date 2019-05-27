وقع الناقد السينمائي طارق الشناوي، ضحية حلقة، اليوم الإثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وكالعادة قدم رامز، ضحيته بمقدمة نارية: "هرفع شعار ليك يوم يا ظالم، أنا هلمك ومعانا لأول مرة ناقد سينمائي يتغذى على الشر، لسانه فرقلة، قلمه يقتل ضحاياه، محدش عاجبه ولا حد كيفه ووصل بيه التطاول للسخرية من أنوثة نشوى مصطفى وكان ناقص يشتمني بأمي".

وأضاف رامز جلال: "جايبينه علشان أرميه في النهر.. حانت لحظة الانتصار، هنقضي على أيقونة الشر، الناقد السماوي والكاتب الغلاوي طارق الشناوي، حلقة مستنيها بقالي سنين، وهشفي غليلي، بعد ما اتسببت في أذينتي وجيت في حتتي".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.