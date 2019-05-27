بالصور| انقلاب قارب رامز في الشلال ينهي المقلب في بدايته

وقع الناقد السينمائي طارق الشناوي، ضحية حلقة، اليوم الأثنين، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وخلال فقرة الشلال، حدث أمر غير متوقع أفسد على الفنان رامز جلال المقلب، حيث انقلب القارب، ووقع فريق العمل، وطارق الشناوي ورامز جلال في النهر، وفي تعليق صوتي مسجل، شرح الفنان رامز جلال ما حدث.

وقال رامز جلال: "في اللحظات دي كل حاجة اتلغبطت.. بدور على طارق الشناوي تحت القارب ملقتهوش لقيته بيعوم بضهره مع التيار نطيت فوق القارب علشان ألحقه.. والحلقة باظت، لكن فداك الحلقة وصاحب الحلقة.. أنا بحب أصحابي".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.